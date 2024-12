Do potężnego wybuchu w kamienicy przy ul. Głębokiej w Cieszynie doszło ok. godziny 4:05 w niedzielę 29 grudnia. Mieszkańcy w rozmowie z lokalnymi mediami relacjonowali, że najpierw usłyszeli huk, a później zobaczyli, że budynek zaczyna się palić, aż wreszcie się zawalił. Na miejsce od razu wezwano straż pożarną.

Pożar kamienicy w Cieszynie. Uszkodzone są sąsiednie budynki

Kamienica, w której doszło do wybuchu, jest jedną z wielu przy drodze prowadzącej na Most Przyjaźni przy granicy z Czechami. Na trzech kondygnacjach i parterze znajdowały się łącznie trzy mieszkanie, których właścicielem jest miasto.

Wiadomo już, że z kamienic bezpośrednio przylegających do tej, która się zawaliła, ewakuowano mieszkańców. W sumie było to ok. 20 osób. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Nowy rok najpewniej przywitają w schronisku młodzieżowym, gdzie zostali tymczasowo zakwaterowani.