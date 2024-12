– Bardzo współczuję młodemu żołnierzowi, że stracił życie. Współczuję jego rodzinie. Ale on stracił życie dlatego, że był niezabezpieczony, nieprzeszkolony i nie miał kamizelki kuloodpornej. Nie ma hord napierających na nasze granice – powiedziała.

Ochojska podkreśliła, że Polska powinna prowadzić bardziej pokojową politykę migracyjną, aby uniknąć sytuacji, w której dochodzi do prób destabilizacji w kraju. – Mieliśmy rzeczywiście do czynienia z próbami destabilizacji krajów UE, kiedy w Usnarzu i po Usnarzu grupy migrantów były o wiele większe i przylatywały samolotami, napierając na granicę. Bardzo szybko to się jednak zmieniło – dodała.