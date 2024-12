Szczere wyznanie Igi Świątek: Zobaczyłam tego maila i zalałam się łzami

Jak dodała, o wynikach testu dowiedziała się mailowo. – Otworzyłam tego maila i myślałam, że to jest po prostu powiadomienie, które automatycznie dostają zawodnicy, gdy np. musimy coś uzupełnić, ale tym razem okazało się, że był to mail o wiele bardziej poważny – wspominała.

– Nie byłam w stanie doczytać go do końca, bo zalałam się łzami. Moje menedżerki, które były wtedy ze mną, powiedziały, że moja reakcja była taka, że myślały, że ktoś zmarł albo coś poważnego stało się ze zdrowiem. Cieszę się, że nie byłam wtedy sama, bo mogłam oddać im telefon i pokazać, co się stało – stwierdziła wiceliderka rankingu WTA.

Duże zmiany w sztabie Igi Świątek

Iga Świątek wróciła do rywalizacji w listopadzie na kończący sezon turniej WTA Finals. Nie zdołała awansować do fazy pucharowej, ale niedługo potem świetnie zaprezentowała się w turnieju drużyn narodowych Bille Jean King Cup w Maladze. Polki dotarły do półfinału, co było najlepszym wynikiem w historii.