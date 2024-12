Drugi sezon "Squid Game" , który liczy siedem odcinków, miał swoją premierę w czwartek (26 grudnia). Długo wyczekiwana odsłona uchodzi za gorszą od oryginału, co nie zmienia jednak faktu, że wielu widzów nadal zachwyca się pomysłami reżysera Hwang Dong-hyuka. W sequelu postawiono jeszcze większy nacisk na bohaterów i ich problemy życiowe.

"Hwang Dong-hyuk stawia na empatię, prezentując jeszcze bardziej skomplikowane i trudne historie bohaterów, dla których wygrana w grze to jedyna szansa na uratowanie życia małej córki czy godne wychowanie dziecka. Ba, nawet Lider doczeka się tragicznego backstory" – czytamy w recenzji autorstwa Oli Gersz z Działu Kultura.

Kim jest Hyun-ju z 2. sezonu "Squid Game"?

Do zwycięzcy ostatniej gry, Gi-huna (Jung-Jae Lee z "Akolity" ), dołączyli m.in. ciężarna Kim Jun-hee (Jo Yu-ri), raper Thanos (T.O.P.) oraz transkobieta i była sierżant sztabowa wojsk specjalnych Hyun-ju, w którą wcielił się aktor Park Sung-hoon ( "Chwała" i "Królowa łez"). Ostatnia z postaci zachwyciła fanów "Squid Game" do tego stopnia, że nazwali ją jedną z najlepszych uczestniczek niebezpiecznych rozgrywek.

W drugim sezonie dowiadujemy się, że Hyun-ju (gracz numer 120) była szanowana w armii, ale wszystko się zmieniło, gdy poinformowała swoją rodzinę i współpracowników o tym, że rozpoczyna proces tranzycji. Dodanie do tak znanego serialu postaci transpłciowej jest dużym krokiem naprzód dla społeczności LGBTQ+ , tym bardziej że w Korei Południowej kwestie tej mniejszości nadal pozostają tematem tabu.

Wiele Koreańczyków nie ujawnia swojej prawdziwej orientacji lub tożsamości płciowej z obawy przed napiętnowaniem, utratą pracy lub rozpadem dotychczasowego związku. Osoby z mniejszości same sugerują, że są traktowane w społeczeństwie jak "obywatele drugiej kategorii". Co więcej, w koreańskim showbiznesie znajdziemy niewielu celebrytów, którzy otwarcie utożsamiają się z tęczową społecznością.

Kontrowersje dot. Park Sung-hoona w roli transkobiety

Przypomnijmy, że zapowiedź pojawienia się w drugim sezonie "Squid Game" postaci trans spotkała się z oburzeniem w mediach społecznościowych . Jedni zarzucali Netfliksowi , że dalej próbuje "wciskać" im poprawność polityczną; drudzy zaś krytykowali Hwang Dong-hyuka za zatrudnienie do roli transkobiety cismężczyzny.

– Znalezienie kogoś, kogo moglibyśmy adekwatnie obsadzić w tej roli, graniczyło z cudem. I to popchnęło nas do decyzji o zatrudnieniu Sung-hoona. Obserwuję jego pracę od czasu debiutu i mam do niego pełne zaufanie – podkreślił twórca hitu.