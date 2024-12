Sporo osób do czyszczenia i odkamieniania używa zwykłego octu dostępnego w każdym sklepie spożywczym lub dyskoncie. To uniwersalny i naturalny środek (rzecz jasna nie tylko czyszczący), ale ma jedną wadę: bardzo intensywny i raczej mało przyjemny zapach. W Action jest jego zamiennik z aromatem m.in. lawendy, który jest bardzo chwalony przez Polki i obecnie można go kupić na promocji.

Zapachowy ocet to hit Action. Do czego go można użyć? Fot. Piotr Kamionka / Reporter, www.tiktok.com/@gosia_hycnar_/

Sieć Action jest ceniona przez Polki i Polaków, bo można w niej kupić niemal wszystko (z wyjątkiem pieczywa, warzyw, mięsa i ogólnie świeżego jedzenia) w bardzo niskich cenach. Nie zawsze przekłada się to też na jakość, ale czasem trafiają się rzeczy, które potrafią zdziałać cuda za półdarmo.

Niedawno w naTemat pisaliśmy o gadżecie, który pomaga zaoszczędzić na prądzie. Mowa o "inteligentnej" wtyczce do kontaktu. "To funkcjonalne urządzenie umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem i sprzętami elektrycznymi za pomocą bezpłatnej aplikacji. Dzięki połączeniu z siecią Wi-Fi 2,4 GHz można również monitorować zużycie energii, co pozwala lepiej zarządzać domowymi rachunkami" – dowiadujemy się z tego artykułu.

Ocet zapachowy to "must have" z Action. Można go dodać do prania zamiast zwykłego octu

Tym razem w promocji w Action jest produkt, który przyda się w każdym domu: naturalny ocet do czyszczenia Kristal Lawenda. Jego regularna cena nie jest wysoka, bo kosztuje niecałe 4 złote, ale jeszcze dziś i jutro (30-31 grudnia) można go kupić o złotówkę taniej.

Fot. Action

W opisie możemy przeczytać, że usuwa kamień i jest "ekstra mocny" do czyszczenia np. łazienki czy kuchni. Może więc zastąpić tradycyjny ocet, który sprawdzi się przy gotowaniu. Ten zapachowy (jest dostępy w wersji lawendowej i eukaliptusowej) nie nadaje się do spożycia, bo zawiera perfumy.

Dlatego odradzamy np. odkamienianie nim czajników elektrycznych (to lepiej robić innym domowym sposobem z użyciem kwasku cytrynowego). Ma jednak jeszcze inne ciekawe zastosowania.

Możemy go wykorzystać do prania. W tym wypadku zdecydowanie wypiera ocet spożywczy. "Zamiast płynu do płukania daję - świetnie działa", "Ja polecam do pralki, mega czyści i nie śmierdzi" – piszą członkinie facebookowej grupy Action Polska Zakupy. To nie wszystko.

Ocet z Action może być używany do... odstraszania dzikiej zwierzyny. "Otóż ocet jest fantastyczny do odstraszania lisów, które sobie pięknie kradły kury u mojej mamy. Rozlali wzdłuż ogrodzenia, ponalewali do kubeczków i drugi dzień kolega lis nie zawitał do kurnika", "Ja stosuję na koty. Na działce są koty i uwielbiają sikać mi na tarasie. Jak je uwielbiam, ale tego nie da się zaakceptować", "Lawendowy odstrasza szerszenie" – piszą internautki.

