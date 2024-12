Były rektor Collegium Humanum po wyjściu z aresztu ma sobie nieźle radzić

Gazeta przypomniała też, że były rektor jest właścicielem innej wyższej uczelni w Warszawie . "Do 2023 roku uczelnia działała pod nazwą Wyższa Szkoła Rehabilitacji, po tym jak została kupiona przez Pawła Cz. zmieniła nazwę na Akademia Medyczna Humanum. Teraz to już Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i Holistycznych, a jej dyrektorką generalną jest Agnieszka Mydlarz, która wcześniej pracował w Collegium Humanum" – czytamy w tekście Renaty Kim.

Tak studiowanie na CH wspominają byli uczniowie

– Jestem w szoku. Zastanawiam się, co tam się dzieje, bo to jest naprawdę wydarzenie. Czuję się jeszcze bardziej oszukany. To powoduje, że te dyplomy są warte zero, po prostu zero – dodawał z kolei w rozmowie z nami zdenerwowany Witold Zembaczyński z KO, do którego zadzwoniliśmy po zatrzymaniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.