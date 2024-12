Końcówka roku to czas refleksji, kiedy zaczynamy myśleć o tym, co przyniesie nowy rok. Zbliżają się święta, ale wiele osób ma w głowie także codzienne sprawy, takie jak rosnące ceny produktów, które często zaskakują nas na każdym kroku. Większość z nas chciałaby od stycznia lepiej zarabiać, móc zaoszczędzić trochę pieniędzy i zaspokoić potrzeby.

Wzrost płacy minimalnej od stycznia

Rząd ogłosił, że od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna wzrośnie do 4666 zł brutto. To oznacza podwyżkę o 366 zł w porównaniu do obecnej wysokości płacy minimalnej, która wynosi 4300 zł brutto (od lipca 2024). W takim przypadku pensja "na rękę" wyniesie 3510,92 zł, co może dać odczuwalną poprawę w portfelach osób zarabiających najniższą krajową.