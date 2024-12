Najniższa krajowa wzrośnie od 2025 roku. Do góry pójdzie też zasiłek chorobowy. Fot. Marek Bażak/East News

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru lub 100 proc., gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży lub poddania się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Jakie wynagrodzenie przysługuje na L4 w 2025 roku?

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o 13,71 proc. (493,56 zł), czyli składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Dla nowej płacy minimalnej proces obliczania wygląda następująco:

Od kwoty 4666 zł brutto odejmuje się 13,71 proc. składek, co daje 4026,30 zł . Uzyskana suma dzielona jest na 30 dni, co daje 134,21 zł dziennie . To oznacza, że dzienne wynagrodzenie chorobowe wzrośnie o ponad 10 zł w porównaniu z 2024 rokiem .

Należy pamiętać, że powyższe wyliczenia dotyczą osób otrzymujących ustawową pensję minimalną. Pracownicy zarabiający powyżej tej kwoty również otrzymają proporcjonalnie wyższe świadczenia chorobowe. Przypomnijmy, że zasiłek chorobowy finansowany jest przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Od 34. dnia świadczenie opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2025r.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl rząd ogłosił, że od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna wzrośnie do 4666 zł brutto. To oznacza podwyżkę o 366 zł w stosunku do obecnej stawki 4300 zł brutto (obowiązującej od lipca 2024 roku). W takim przypadku pensja "na rękę" wyniesie 3510,92 zł, co może dać odczuwalną poprawę w portfelach osób zarabiających najniższą krajową. Jeśli obecnie Twoje wynagrodzenie wynosi poniżej 3261,53 zł netto, od stycznia 2025 roku możesz liczyć na podwyżkę o 249,39 zł miesięcznie.

Podwyżki dotyczą również pracowników zatrudnionych na umowach zleceniach. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 zł brutto, co oznacza wzrost o 2,40 zł w porównaniu z obecną stawką wynoszącą 28,10 zł brutto.

