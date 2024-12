Sprawa miała miejsce w Węglińcu, w województwie dolnośląskim. Pani Władysława zmarła kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w wieku 82 lat. Jej wnuk, Paweł, w rozmowie z portalem WP przekazał, że zmarła była osobą głęboko wierzącą. Dopóki zdrowie jej na to pozwalało, regularnie uczestniczyła w niedzielnych Mszach Świętych, a także przyjmowała księży na kolędzie .

– Żona się zapytała, czy to jest narzucony cennik, bo za bardzo nie mamy teraz przed świętami pieniędzy, czy to jest 'co łaska'. Wtedy ksiądz zaczął na nas krzyczeć, a na koniec kazał wyjść – opowiadał .