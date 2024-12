Ile dać księdzu po kolędzie do koperty?

Wiele osób zastanawia się, czy "co łaska" do koperty wystarczy, czy są jakieś ustalone stawki, poniżej których zejść nie wypada? Duchowni co roku odpowiadają tak samo m.in. w filmikach na TikToku. Robi tak między innymi ksiądz Sebastian Picur, 34-letni duchowny archidiecezji przemyskiej, na co dzień pełniący posługę w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.