31 grudnia sklepy działają w skróconych godzinach, dlatego warto zaplanować zakupy wcześniej. Mamy zatem jeszcze kilka godzin, aby zaopatrzyć się we wszystko, co potrzebne na wieczorne świętowanie Sylwestra i powitanie Nowego Roku.

Do której otwarte są Biedronka i Lidl w Sylwestra? Do tej godziny zrobimy zakupy. Fot. Wojciech Olkuśnik/East News

W Sylwestra sieci sklepów popularne wśród Polaków, takie jak Biedronka i Lidl, również działają krócej niż zazwyczaj. Dzięki temu klienci mogą jeszcze wygodnie zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty przed wieczornym świętowaniem, a pracownicy sieci zyskują możliwość wcześniejszego zakończenia dnia pracy.

Biedronce zakupy można zrobić w godzinach od 5:30 do 19:00. Z kolei Lidl tego dnia otwarty jest od 6:00 do 19:00.

Do której otwarte są sklepy w Sylwestra?

Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia innych znanych sklepów:

Dino od godz. 6 do 20:30, Carrefour od godz. 6:30 do 18, Kaufland od godz. 6 do 18, Aldi od godz. 6 do 19. Netto od godz. 6 do 18.

Franczyzowe sklepy, takie jak Żabka, zazwyczaj są otwarte dłużej niż inne sieci handlowe – najczęściej do 22:00 lub 23:00. Jednak ostateczne godziny otwarcia zależą od decyzji konkretnego franczyzobiorcy. Aby mieć pewność, warto sprawdzić szczegóły na stronie internetowej sieci lub bezpośrednio w wybranej placówce.

Jeśli zabraknie nam czasu na wizytę w sklepie, zakupy można zrobić na stacjach benzynowych. Należy jednak pamiętać, że ceny produktów w takich miejscach są zazwyczaj wyższe niż w standardowych sklepach.

