Na Collegium Humanum można nadal studiować. Takie mają kierunki

Organizacja i zarządzanie w oświacie Pedagogika ogólna – przygotowanie pedagogiczne Prawo Spółek Psychoonkologia w praktyce klinicznej ZZL, Coaching i PR – zarządzanie zasobami ludzkimi, coaching i public relations z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Władze miast reagują na osoby z dyplomami CH w miejskich spółkach

– Po pierwsze, pan prezydent Grzelak jest filarem miasta Gdańska. Po drugie, wierzę w to, że jest osobą zdolną, z bardzo dużym doświadczeniem w zarządzaniu miastem i mam przekonanie, że potwierdzi to egzaminem. Natomiast jeśli tego egzaminu nie zda, to dotyczą go takie same zasady, co innych: jeżeli do końca pierwszego kwartału 2025 roku nie zda tego egzaminu, nie będzie gminy w żadnej innej radzie reprezentował – zapowiedziała wówczas Dulkiewicz w rozmowie z Radiem ZET.