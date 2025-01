"Kochani, wraz ze Sławoszem Uznańskim i naszymi rodzicami, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi" – napisała Wiśniewska w mediach społecznościowych.

Wesele Wiśniewskiej i Uznańskiego po powrocie z misji kosmicznej

Astronauta wiosną 2025 roku wyruszy na orbitę , gdzie będzie realizował 13 eksperymentów naukowych. "Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo, jak i życzliwość wielu osób, która pozwoliła nam dbać o nasze uczucie w ciszy aż do dziś" – napisała Wiśniewska. Podkreśliła również, że ich celem jest wspólne działanie na rzecz Polski i Europy.

Miłość bez granic

Aleksandra Wiśniewska i Sławosz Uznański, oboje pochodzący z Łodzi, poznali się podczas wydarzenia naukowego w 2022 roku. Ich wspólne zainteresowania nauką i technologią zbliżyły ich do siebie, a znajomość szybko przerodziła się w głębsze uczucie. Latem 2024 roku, podczas wspólnej podróży do Teksasu , Sławosz oświadczył się Aleksandrze, a ona przyjęła jego propozycję.

Sławosz Uznański to 40-letni inżynier i doktor elektroniki. Na co dzień pracuje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) , gdzie zajmuje się rozwojem technologii związanych z fizyką cząstek elementarnych. W 2022 roku został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną jako rezerwowy astronauta, a już wiosną 2025 roku spełni marzenie o locie w kosmos.

Uznański ukończył Politechnikę Łódzką. Prywatnie jest miłośnikiem sportów ekstremalnych i podróży. Jak przyznaje w wywiadach i rozmowach o czekającej go misji, aktywność fizyczna pomaga mu przygotować się na wyzwania związane z pracą astronauty. Małżeństwo z posłanką Koalicji Obywatelskiej to dowód na to, że miłość nie zna granic – nawet tych kosmicznych.