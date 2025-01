Gala Mistrzów Sportu to czas, kiedy polski świat sportu gromadzi się, by uczcić najlepszych z najlepszych. Wśród zaproszonych gości jak zwykle nie zabrakło wielu znanych postaci – zarówno sportowców, celebrytów jak i działaczy.

Powitanie prezesa Piesiewicza na Gali Mistrzów Sportu

Obecność Radosława Piesiewicza na gali spotkała się z chłodnym przyjęciem. Jego nazwisko zostało wyczytane przez prowadzącego, ale brawa były bardzo skromne. To efekt kontrowersji związanych z jego osobą , które miały miejsce w ostatnich miesiącach.

Konflikt Piesiewicza z Włoszczowską – o co chodzi?

Relacje Piesiewicza i Włoszczowskiej są napięte, a ich konflikt szczególnie zaostrzył się w związku z propozycją włączenia Andrzeja Dudy (po zakończeniu prezydentury) do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Prezes PKOl zaproponował jego kandydaturę do MKOl, a zarząd przyjął uchwałę rekomendującą go na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.