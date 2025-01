A nagroda wędruje do... Tak, zgadza się, właśnie poznaliśmy laureatów 82. ceremonii wręczenia Złotych Globów. Podczas uroczystości organizowanej w Beverly Hills triumfował film "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda. Produkcja zdobyła cztery statuetki, a tuż za nią znalazł się "The Brutalist" Brady'ego Corbeta z trzema nagrodami.

Złote Globy 2025 już za nami. To oni zdobyli nagrodę. Fot. Robyn Beck/East News

Ceremonia wręczenia Złotych Globów tradycyjnie poprzedza największe wydarzenie w Hollywood, którym jest gala Oscarów. Na podstawie tego, kogo nagrodziła organizacja Golden Globe Foundation, bukmacherzy często obstawiają laureatów statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Złote Globy 2025 – lista zwycięzców

82. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (5-6 stycznia) w luksusowym hotelu The Beverly Hilton w Los Angeles. Prowadzącą tegorocznej gali była amerykańska komiczka Nikki Glaser, a nagrody zwycięzcom przyznali m.in. Elton John, Nicolas Cage ("Kod zła"), Colin Farrell ("Duchy Inisherin"), Anya Taylor-Joy ("Furiosa"), Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz"), Jennifer Coolidge ("Biały Lotos") i Kathy Bates ("Misery").

Oto jak prezentuje się lista laureatów i laureatek Złotych Globów w 2025 roku:

Najlepszy dramat

Najlepsza komedia lub musical

Najlepszy reżyser

Jacques Audiard , "Emilia Pérez" Sean Baker , "Anora" Edward Berger , "Konklawe" Brady Corbet , "The Brutalist" – ZWYCIĘZCA Coralie Fargeat , "Substancja" Payal Kapadia , "All We Imagine as Light"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"All We Imagine as Light" "Emilia Pérez" – ZWYCIĘZCA "Dziewczyna z igłą" "I'm Still Here" "Nasienie świętej figi" "Vermiglio"

Najlepszy film animowany

"Flow" – ZWYCIĘZCA "W głowie się nie mieści 2" "Memoir of a Snail" "Vaiana 2" "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" "Dziki robot"

Najlepsze kinowe osiągnięcie

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Jesse Eisenberg , "Prawdziwy ból" Hugh Grant , "Heretyk" Gabriel LaBelle , "Saturday Night" Jesse Plemons , "Rodzaje życzliwości" Glen Powell , "Hit Man" Sebastian Stan , "A Different Man" – ZWYCIĘZCA

Najlepsza aktorka w dramacie

Pamela Anderson , "The Last Showgirl" Angelina Jolie , "Maria" Nicole Kidman , "Babygirl" Tilda Swinton , "W pokoju obok" Fernanda Torres , "I’m Still Here" – ZWYCIĘZCA Kate Winslet , "Lee"

Najlepszy aktor w dramacie

Adrien Brody , "The Brutalist" – ZWYCIĘZCA Timothée Chalamet , "Kompletnie nieznany" Daniel Craig , "Queer" Colman Domingo , "Sing Sing" Ralph Fiennes , "Conclave" Sebastian Stan , "Wybraniec"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Najlepszy aktor drugoplanowy

Yura Borisov , "Anora" Kieran Culkin , "Prawdziwy ból" – ZWYCIĘZCA Edward Norton , "Kompletnie nieznany" Guy Pearce , "The Brutalist" Jeremy Strong , "Wybraniec" Denzel Washington , "Gladiator II"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Selena Gomez , "Emilia Pérez" Ariana Grande , "Wicked" Felicity Jones , "The Brutalist" Margaret Qualley , "Substancja" Isabella Rossellini , "Konklawe" Zoe Saldaña , "Emilia Pérez" – ZWYCIĘZCA

Najlepszy scenariusz

Jacques Audiard , "Emilia Pérez" Sean Baker , "Anora" Brady Corbet i Mona Fastvold , "The Brutalist" Jesse Eisenberg , "Prawdziwy ból" Coralie Fargeat , "Substancja" Peter Straughan , "Konklawe" – ZWYCIĘZCA

Najlepsza muzyka

Volker Bertelmann , "Konklawe" Daniel Blumberg , "The Brutalist" Kris Bowers , "Dziki robot" Clément Ducol i Camille , "Emilia Pérez" Trent Reznor i Atticus Ross , "Challengers" – ZWYCIĘZCA Hans Zimmer , "Diuna: Część 2"

Najlepsza piosenka

Miley Cyrus, "Beautiful That Way" ("The Last Showgirl") Trent Reznor i Atticus Ross, "Compress / Repress" ("Challengers") Clément Ducol i Camille, "El Mal" ("Emilia Pérez") – ZWYCIĘZCA Robbie Williams, "Forbidden Road" ("Better Man") Maren Morris, "Kiss The Sky" ("Dziki robot") Clément Ducol i Camille, "Mi Camino" ("Emilia Pérez")

Najlepszy serial dramatyczny

"Dzień szakala" "Dyplomatka" "Pan i Pani Smith" "Szōgun" – ZWYCIĘZCA "Kulawe konie" "Squid Game"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Misja: Podstawówka" "The Bear" "Dżentelmeni" "Hacks" – ZWYCIĘZCA "Nikt tego nie chce" "Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepszy serial limitowany, antologia lub film telewizyjny

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Donald Glover , "Pan i Pani Smith" Jake Gyllenhaal , "Uznany za winnego" Gary Oldman , "Kulawe konie" Eddie Redmayne , "Dzień szakala" Hiroyuki Sanada , "Szōgun" – ZWYCIĘZCA Billy Bob Thornton , "Landman: Negocjator"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Kathy Bates , "Matlock" Emma D'Arcy , "Ród smoka" Maya Erskine , "Pan i Pani Smith" Keira Knightley , "Black Doves" Keri Russell , "Dyplomatka" Anna Sawai , "Szōgun" – ZWYCIĘZCA

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Kristen Bell , "Nikt tego nie chce" Quinta Brunson , "Misja: Podstawówka" Ayo Edebiri , "The Bear" Selena Gomez , "Zbrodnie po sąsiedzku" Kathryn Hahn , "To zawsze Agatha" Jean Smart , "Hacks" – ZWYCIĘZCA

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Adam Brody , "Nikt tego nie chce" Ted Danson , "Tajny informator" Steve Martin , "Zbrodnie po sąsiedzku" Jason Segel , "Shrinking" Martin Short , "Zbrodnie po sąsiedzku" Jeremy Allen White , "The Bear" – ZWYCIĘZCA

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii

Colin Farrell , "Pingwin" – ZWYCIĘZCA Richard Gadd , "Reniferek" Kevin Kline , "Informator" Cooper Koch , "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" Ewan McGregor , "Dżentelmen z Moskwy" Andrew Scott , "Ripley"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub antologii

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu

Liza Colón-Zayas , "The Bear" Hannah Einbinder , "Hack" Dakota Fanning , "Ripley" Jessica Gunning , "Reniferek" – ZWYCIĘZCA Allison Janney , "Dyplomatka" Kali Reis , "Detektyw: Kraina nocy"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu

Tadanobu Asano , "Szōgun" – ZWYCIĘZCA Javier Bardem , "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" Harrison Ford , "Terapia bez trzymanki" Jack Lowden , "Kulawe konie" Diego Luna , "La Maquina" Ebon Moss-Bachrach , "The Bear"

