43-letni mężczyzna, który w piątek 3 stycznia przejechał 14-latka na pasach w Warszawie , choć przyznał się do zarzucanych mu czynów, to pokrętnie wyjaśniał swoje zachowanie. – Nie zauważyłem, że ktoś przechodził przez pasy – tłumaczył fakt odjechania z miejsca zdarzenia kierowca.

Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych. Sprawca, zamiast pomóc chłopcu "pił alkohol z rodziną"

Do tragedii doszło w piątek 3 stycznia około godz. 17.15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na warszawskiej Woli. Kierowca busa przejechał 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec trafił do szpitala, ale niestety mimo podjętej przez lekarzy walki o jego życie – zmarł. Jak poinformowała prokuratura, nastolatek był narodowości ukraińskiej.

– Nie widział uszkodzenia lusterka, odjechał kilkaset metrów dalej na pobliską stację benzynową. Po pewnym czasie zorientował się, że coś się wydarzyło – opisał Skiba. Podejrzany wywnioskował to po dużej ilości świateł policyjnych. – Wtedy zaczęło do niego dochodzić, że coś się mogło wydarzyć – dodał prokurator. Mimo to sprawca, zamiast wrócić na miejsce zdarzenia i przyznać się do winy ukrył pojazd i w najlepsze "świętował" – spożywając alkohol z rodziną.