Wszyscy czekali na tę decyzję. Polityczne trzęsienie ziemi w Kanadzie

Justin Trudeau podjął decyzję, na którą wielu czekało i zdecydował o rezygnacji ze stanowiska lidera Partii Liberalnej. Co to oznacza dla Kanady? Że przestanie być premierem. Nad politykiem, którym kiedyś zachwycał się świat, od dawna gromadziły się ciemne chmury. W ostatnim czasie sondaże były dla niego fatalne. Media już od kilku tygodni sugerowały, że Trudeau może zrezygnować ze stanowiska. Potem trwały medialne spekulacje, kiedy może to nastąpić.