Ferie zimowe 2025 zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku rozpoczną się 20 stycznia i zależnie od danego województwa potrwają aż do 2 marca. Choć zima w miastach bywa kapryśna, to w górach śniegu nie brakuje. Stoki narciarskie już tętnią życiem , a fani nart i snowboardu , którzy zaplanowali urlop, już zacierają ręce. Jeśli więc planujesz wyjazd na ferie lub krótki wypad na stok, warto dobrze się przygotować.

Odzież termiczna w cenie kawy na mieście? Tak, to możliwe! Sama jestem miłośniczką sportów zimowych i szykując się do tego sezonu, przeszukałam liczne okazje oraz promocje. Ta z Lidla naprawdę się opłaca.

Mega promocja w Lidlu – odzież termiczna dla całej rodziny

Lidl przygotował bogatą ofertę odzieży termicznej dla każdego. Kobiety i mężczyźni znajdą w sklepach koszulki termiczne za jedyne 19,99 zł. W tej samej cenie dostępne są również wygodne termiczne legginsy w różnych kolorach. Materiały są elastyczne, dobrze dopasowują się do sylwetki i co najważniejsze – nie rolują się pod ubraniem.

Jednak trzeba przyznać, że to zestawy dla dzieci są prawdziwym hitem. Koszulka i legginsy w komplecie kosztują tylko 29,99 zł. Rozmiary dostępne są od 98 do 164 cm, więc każdy maluch i nastolatek znajdzie coś dla siebie. Odzież termiczna marki CRIVIT to nie tylko atrakcyjna cena, ale też świetna jakość. Lidl stawia na funkcjonalność i wygodę, zapewniając to, co najważniejsze, czyli ciepło i komfort podczas zimowych szaleństw na śniegu.