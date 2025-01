Narciarskie kuriozum na Słowacji. Polacy pokazali mocne nagranie

Styczeń i luty to dwa ulubione miesiące narciarzy. Właśnie wtedy na wielu stokach mają najlepsze warunki do szusowania po górskich zboczach. Jednak niektóre popularne miejsca przeżywają wtedy prawdziwe oblężenie. Polacy pokazali, co dzieje się na Słowacji, gdzie szyki miłośników nart pokrzyżował wiatr.