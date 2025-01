Prezydent Andrzej Duda jeździ na nartach w Kluszkowcach. Jest rozchwytywany

Na uroczystość w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej otrzymał za to prezydent Andrzej Duda. Podobno zrobiono to formalnie, poprzez wysłanie listu, jak i nieformalnie, podczas rozmów kuluarowych. Niemniej prezydenta na imprezie zabrakło, a wiele osób zastanawiało się, co ważnego powstrzymało go przed wzięciem udziału w tak ważnym wydarzeniu.