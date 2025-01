Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Wiadomo, ile za to zapłacisz Fot. PIOTR KAMIONKA / REPORTER

Reklama.

Jeszcze kilkanaście lat temu polskie prawa jazdy były wydawane – teoretycznie – "na całe życie", czyli bezterminowo. W 2013 roku przepisy się zmieniły i nowi kierowcy dostawali uprawnienia z datą ważności. Teraz jednak wymiana dokumentów dotyczy także bezterminowych praw jazdy.

Za kilka lat kierowcy tłumnie ruszą więc do urzędów. Ponad 22 miliony Polaków w swoich portfelach mają prawo jazdy, a dokument uprawniający do kierowania pojazdami będzie musiała wymienić większość z nich, bo ok. 15 mln. A bezterminowe prawa jazdy zostaną zastąpione tymi z określonym terminem ważności.

Reklama.

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Wiadomo, ile za to zapłacisz

Nowe przepisy obejmą tych kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy przed marcem 2013 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy, do której dotarł serwis money.pl, dokument trzeba będzie wymienić od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku. Nowe prawa jazdy otrzymają 15-letnią ważność dla kategorii A, B, B+E, natomiast dla kategorii C, D i innych ważność skróci się do 5 lat.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Powodem tych zmian jest po pierwsze zmiana wyglądu dokumentów, a także – co ważniejsze – potrzeba aktualizacji danych kierowców. Tyle że wizyta w urzędzie to nie wszystko, bo z wymianą prawa jazdy wiążą się także koszty.

Reklama.

Przy wymianie nie będzie co prawda konieczne ponowne zdawanie egzaminu czy przechodzenie nowych badań lekarskich – o ile nie są one przeterminowane. W urzędzie wymagane będzie za to złożenie wniosku, aktualnego zdjęcia i kopii obecnego dokumentu.

Miliony polskich kierowców sięgną też do kieszeni, ponieważ koszt wymiany prawa jazdy to 100,50 zł (100 zł za wydanie nowego prawa jazdy i 50 gr opłaty ewidencyjnej). Niewykluczone jednak, że w kolejnych latach cena ta może wzrosnąć.

W gorszej sytuacji będą posiadacze praw jazdy kategorii C1, C1+E, C, D. W ich przypadku przed każdorazową wymianą dokumentu na nowy, oprócz wniesienia opłaty i zrobienia zdjęcia, konieczne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych. Te kosztują kilkaset złotych.

Reklama.