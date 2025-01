Mandaty można dostać za wiele rzeczy, ale za noszenie okularów? To też możliwe. Jeśli bowiem w prawie jazdy nie mamy kodu 01, to wtedy policja może nam wystawić nawet 1500 zł grzywny. Gdzie się znajduje taka rubryka z informacjami o wadzie wzroku i co oznaczają te cyferki?

Specjalne kody na prawie jazdy u osób z wadą wzroku. Za nie stosowanie się grozi mandat Fot. Piotr Jedzura/REPORTER

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy musimy udać się na badanie lekarskie, na którym m.in. sprawdzany jest nasz wzrok. Jeśli mamy jakąś wadę, zostaje to odnotowane i potem zapisane jako konkretne ograniczenie na samym dokumencie. To wie każdy. Są jednak pewne niuanse, o których niektórzy zapominają i może ich to słono kosztować.

Specjalne kody na prawie jazdy u osób z wadą wzroku. Co oznaczają?

Zgodnie z przepisami, mamy uprawnienia do prowadzenia danego typu pojazdu tylko wtedy, gdy stosujemy się do wytycznych specjalnego kodu. Znajdziemy go w na samym dole rewersu, czyli drugiej strony prawa jazdy.

Poniżej ogólne zdjęcie nowego wzoru prawa jazdy bez kodów (tzn. osoby w pełni zdrowej, bo ograniczenia nie dotyczą tylko samego wzroku, ale i innych przypadłości np. problemy ze słuchem).

Fot. gov.pl

Jeśli mamy wadę wzroku, w rubryce 12. powinniśmy mieć z poniższych czterocyfrowych kodów. Co one właściwie oznaczają? Na dobrą sprawę to, co musimy mieć na oczach, by prowadzić dany pojazd. Właśnie na takich zasadach zdobyliśmy uprawnienia kierowania pojazdami.

01.01 – noszenie okularów 01.02 – używanie soczewek kontaktowych 01.03 – okulary ochronne 01.04 – szkła przyciemniane 01.05 – przepaska na oko 01.06 – wybór pomiędzy okularami a soczewkami

Co grozi za jazdę bez okularów, gdy mamy zapisaną wadę wzroku lub na odwrót? Nawet 1500 zł mandatu

Jest to istotne nie tylko dlatego, że jeśli nie zastosujemy się do wytycznych okulisty, to narażamy na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, ale też dlatego, że grozi nam za to mandat. Portal moto.pl przypomina, że w 2022 zaostrzyły się kary za jazdę bez uprawnień i już nie wynoszą 500, a 1500 zł.

Taki mandat możemy dostać wtedy, gdy np. nosimy okulary korekcyjne, a na prawie jazdy nie ma o tym mowy, albo mamy nosić okulary, a jeździmy bez nich. Możemy też zostać ukarani, jeśli mamy soczewki kontaktowe, a w dokumencie mamy kod 01.01, czyli na okulary (lub na odwrót: mamy okulary, a na prawku jest 01.02).

Dlatego tak ważne jest, by przy badaniu powiedzieć okuliście, nawet tak przezornie na przyszłość, że będziemy nosić do jazdy okulary lub soczewki, wtedy zapisze to w dokumentacji lekarskiej, a my na prawku uzyskamy bardziej uniwersalne ograniczenie: 01.06.

Co robić jeśli od czasu zdania prawka pogorszył nam się wzrok i musimy zakładać okulary lub soczewki do jazdy? I odwrotna sytuacja: przeszliśmy laserową korektę wzroku i już nie musimy nosić ani soczewek, ani okularów?