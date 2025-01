13 września 2024 roku południe Polski nawiedziła największa od 1997 roku powódź. Woda zalała wsie i miasteczka, odcinając mieszkańców od świata. Wielu z nich przez długi czas nie miało dostępu do żywności ani wody pitnej oraz prądu.

Owsiak: "Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj!"

Twórca WOŚP nie krył oburzenia. "Kochani, nigdy do głowy by nam nie przyszło, że spotkamy się z tak nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko naszej Fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi. My pomagamy nadal" – napisał Owsiak.