Powódź. Siła żywiołu jest ogromna. W akcję pomocową włącza się WOŚP

Zerwanie tamy w Stroniu Śląskim doprowadziło do zalania wielu okolicznych terenów. W Głuchołazach tymczasowy most został zerwany przez napór wody, co uszkodziło również sąsiedni most, który był w trakcie budowy.