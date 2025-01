Byłyśmy we freakfightach . Kłóciłam się z dziewczyną i ona mnie wyzywała od prostytutek, a ja jestem od roku w szczęśliwym związku. Było mi bardzo przykro, polski nie jest moim ojczystym językiem, no i powiedziałam jakiś głupi tekst, a ona (Marianna Schreiber – przyp. red) wybrała narrację rasistowską. Napisała, że "My, Polacy otworzyliśmy drzwi Ukraińcom, daliśmy im zasiłki, a oni tak się odwdzięczają i wyzywają rasistowsko Polki". Ale ta Polka nazywała mnie prostytutką, to co, ja mam nie reagować, bo jestem Ukrainką? Ja pochodzę z takiej rodziny, która przyjechała do Polski i nie wzięła żadnego zasiłku, moja mama poszła od razu do pracy za najniższą krajową.

Elizabeth Anorue (Liza)