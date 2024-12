Agnieszka Kaczorowska ma nowego partnera? Oceniła też posty Macieja Peli na Instagramie

Co na to Agnieszka Kaczorowska? Postanowiła zapytać ją o to redakcja Pudelka. Tancerka, która niedługo pojawi się we wspomnianym reality show "Królowa przetrwania", była dość dyplomatyczna.