TVN Warner Bros. Discovery nie złożyła wniosku o przedłużenie koncesji naziemnej dla kanału Metro, której ważność wygasa 28 grudnia 2025 roku. Zgodnie z przepisami, takie wnioski należy składać z rocznym wyprzedzeniem, co oznacza, że od końca 2025 roku kanał Metro będzie nadawał jedynie na podstawie koncesji kablowo-satelitarnej, która obowiązuje do 2 sierpnia 2026 roku.

Kanał Metro nie będzie nadawany już naziemnie

Jak wyjaśniono, "jest to decyzja biznesowa, którą podjęliśmy w odpowiedzi na oczekiwania rynku, który przechodzi dziś transformację cyfrową oraz w związku ze zmieniającymi się potrzebami widzów, którzy poszukują różnych kanałów dostępu do naszej oferty".

TVN niedługo ma zmienić też właściciela

"Rozważając sprzedaż TVN, będziemy priorytetowo traktować jego niezależny status informacyjny" – przekazał wówczas agencji rzecznik Warner Bros. Discovery. Dziennikarze ustalili też, że TVN Group, do której należą 24-godzinne kanały informacyjne TVN24 i TVN24 BiS, może zostać wyceniona na ponad 1 mld euro (ponad 4 mld zł).

Ostatnio także portal Wirtualne Media dotarł do kilku pracowników TVN, którzy podzielili się swoimi obawami odnośnie do sytuacji ze sprzedażą stacji i jakie może to mieć dla nich konsekwencje.