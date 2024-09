" Top Model " to program telewizyjny emitowany przez TVN od 2010 roku. Przez blisko 14 lat w formacie wzięło udział naprawdę wiele kobiet i mężczyzn, którzy chcieli rozwijać swoją karierę, a program miał im otworzyć drzwi do wielkiego świata mody.

Paulina Papierska wygrała 1. edycję "Top Model"

Papierska, gdy wystąpiła w pierwszej edycji "Top Model" miała zaledwie 19 lat. Wyglądała na bardzo nieśmiałą kobietę. Często wzruszała się przed kamerą. Ale z zadaniami modelingowymi z odcinka na odcinek radziła sobie coraz lepiej. I tak trafiła aż do finału. Choć eksperci ostatecznie lepiej oceniali pozostałe finalistki (Aleksandrę Kuligowską i Annę Piszczałkę), to Papierska zaskarbiła sobie serca widzów.

To dzięki ich głosom wygrała "Top Model" . Niedługo po show chętnie występowała na pokazach i w sesjach. Minęło kilka lat i modelka poznała swojego przyszłego męża, piłkarza Adama Pytla, z którym wyjechała do Norwegii .

Aleksandra Kuligowska (Staniszewska) rzuciła modeling na rzecz marketingu

– Od dziecka wiedziałam, że chce być mamą. Zawsze lubiłam dzieci. Zdecydowanie to rodzina daje mi mnóstwo szczęścia. Miałam szczęście poznać fajnego męża, którego po prostu lubię, abstrahując od tego, że kochamy się jako małżeństwo, to jesteśmy też przyjaciółmi, Lubimy spędzać razem czas. Mój mąż jest moją pierwszą i jedyną randką z Tindera. Mamy 3-letniego syna – mówiła.

Olga Kaczyńska – podbiła 2. sezon "Top Model". Potem też zrezygnowała z show-biznesu

– Przede wszystkim przez media społecznościowe i to, że trzeba w nich być, pokazywać, co zjadłam na śniadanie i żeby to się wszystko kręciło. To nie do końca było moje i nie rozumiałam zainteresowania moją osobą tylko dlatego, że byłam w programie. (...) Jak zaczynałam, Instagram czy Facebook nie był tak ważny. Ważne było, jak się wygląda, jak się chodzi po wybiegu. Natomiast teraz na castingach pytają, ile się ma wyświetleń i nie czuję, żeby to było moje – przyznała.