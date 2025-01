Wypłacił z bankomatu blisko 20 tys. zł. Teraz szuka go policja

Policja wystosowała w związku z tym apel do każdego, kto rozpoznaje opublikowaną poniżej osobę i posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie o kontakt osobisty lub telefoniczny z Dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7.

Telefon do tej komendy: 47 72 392 50 lub adres e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl. Trzeba powołać się na numer sprawy WM-I-6211/2024.

To centrum handlowe jest znane też z innej sytuacji. Otóż, w poniedziałek (30 grudnia) przed południem doszło do napadu w galerii Westfield Mokotów. Trzech zamaskowanych sprawców wtargnęło do salonu jubilerskiego. Napastnicy zaatakowali pracownika ochrony gazem łzawiącym, a sprzedawczynię sterroryzowali przedmiotem przypominającym broń.