"Jeśli dożyję jutra": wstrząsający wpis Owsiaka. Ujawnia groźby, jakie codziennie dostaje

Jurek Owsiak, lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, we wtorkowy wieczór opublikował na Facebooku dramatyczny wpis, w którym poinformował o kolejnej otrzymanej groźbie – tym razem groźbie śmierci. Fundacja od kilku dni mierzy się z ogromnym hejtem i personalnymi atakami. "Jeśli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału" – napisał Owsiak, który mimo strachu nie ma zamiaru się poddać.