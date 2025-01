Normalnie kosztują całkiem sporo, dlatego wiele osób uważnie szuka promocji i zniżek. Taka okazja trafiła się właśnie w Biedronce. Na jednym zakupie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. To dla łowców promocji prawdziwy rarytas. Ważne jest też to, że Biedronka daje możliwość pożonglowania produktami marek Persil i Silan.

Biedronka daje ogromne rabaty na proszki Persil i płyny Silan. Jeden produkt możemy nawet dostać gratis

Warunki promocji są bardzo elastyczne. Klienci mogą mieszać różne warianty produktów. Przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich otrzymamy za 50 proc. ceny, a jeśli zdecydujemy się na zakup trzech, to najtańszy produkt kupimy 100 proc. taniej, czyli inaczej mówiąc: dostaniemy go za darmo.

Tak więc możemy sobie wymieszać koszyku np. proszek Persil, płyn Silan i kapsułki do prania. Możemy też wziąć np. dwa lub trzy takie same produkty i również zapłacimy za to o wiele mniej niż bez promocji. Czy pierzemy dużo, czy mało, to możemy i tak zrobić zapasy, bo takie rzeczy mają długą datę ważności.