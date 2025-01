Jeśli wybraliśmy się do sklepów Biedronki po Nowym Roku, to już mogliśmy usłyszeć komunikat o nowej opłacie. Niektórzy klienci już są wściekli, choć nie zawsze będą zmuszeni dodatkowo płacić. Jednak jeśli nie zmienimy naszych dotychczasowych nawyków, możemy się zdziwić, patrząc na paragon.

Biedronka pobiera teraz opłatę za zrywki. Nie zawsze jednak trzeba zapłacić 25 groszy Fot. Piotr Kamionka/REPORTER, https://x.com/matma85/

Opłata dotyczy lekkich torebek foliowych lub jak kto woli: zrywek, reklamówek, foliówek. Do tej pory wiele osób brało je bez ograniczeń, ale teraz trzeba za nie płacić: 25 groszy za sztukę. Jednak nie zawsze.

W Biedronce za zwykłą torebkę foliową trzeba płacić 25 groszy, ale tylko w niektóych sytuacjach

Kartki z informacjami pojawiły się już na odpowiednich stoiskach (np. z pieczywem czy owocami i warzywami), jest także emitowany komunikat z głośników.

Nowy "podatek" nie jest jednak pobierany za każdym razem. Zrywkę można wziąć bezpłatnie, w przypadku produktów spożywczych, które nie mają własnego opakowania.

owoce, warzywa pieczywo cukierki bakalie mięso i ryby sprzedawane na luz na ladzie tradycyjnej

Jeśli więc w foliówkę zapakujemy coś innego, to przy kasie będzie doliczona opłata (nie wiadomo, jak to będzie weryfikowane przy tych samoobsługowych). Część internautów jest wściekła, bo nie do końca zrozumiała komunikat, a także do tej pory do takich torebek chowała też rzeczy, które mogły się np. rozerwać lub ubrudzić inne towary w koszyku (tutaj link do dłuższego posta, którego fragment jest niżej).

Już wcześniej za takie "porządniejsze" torby foliowe trzeba było płacić kilkadziesiąt groszy, a teraz doszły do tego zwykłe zrywki. To jednak nie widzimisię Biedronki, ale opłaty recyklingowa wynikająca z ustawy (a konkretnie unijnej dyrektywy SUP - Single Use Plastic). Jeśli portugalska sieć by się do tego nie dostosowała, to musiałaby zapłacić grzywnę.

"Jeśli natomiast klient użyje zrywki do zapakowania produktów z kategorii "non food", lub produktów spożywczych posiadających własne opakowanie, to wówczas opłata zostanie pobrana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Działanie to jest podyktowane naszą aktywnością w ramach ograniczania zużycia tworzywa sztucznego" – wyjaśniała portalowi superbiz.se.pl Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Biedronka wprowadziła opłaty za zrywki, bo musiała. Wkrótce tak będzie we wszystkich marketach, bo tak każe dyrektywa SUP

Biedronka na tym nie zarabia. Po prostu nie może, bo to też wynika z ustawy: pieniądze ze sprzedaży torebek są przekazywane w całości do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podobnie jest z np. plastikowymi sztućcami, talerzami, kubkami i słomkami (jeśli dana knajpa chce dalej korzystać z jednorazówek, to musi pobierać opłaty). 95 proc. wpływów z nich idzie do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłaty za zrywki nie są tylko w Biedronce, ale były już wcześniej m.in. w Auchan, E.Leclerc i niektórych placówkach sieci Carrefour. Wkrótce tak będzie pewnie wszędzie, więc trzeba się przyzwyczaić i zawsze mieć ze sobą torbę wielorazowego użytku np. z materiału.