Oceniła produkt Książula bez litości. "Muala to jednak nie jest"

Książulo nie jest oczywiście wyjątkiem, jeśli chodzi o ubrania sygnowane swoim nazwiskiem czy raczej swoim logiem. Merch youtuberów, czyli ubrania i gadżety sygnowane ich nazwiskiem, logiem lub charakterystycznym motywem, to sposób na wyrażenie przynależności do społeczności twórcy.

Najczęściej obejmują one koszulki, bluzy, czapki, kubki czy plecaki z unikalnymi wzorami nawiązującymi do stylu i treści kanału. Merch to dla fanów nie tylko praktyczne przedmioty, ale także sposób na okazanie wsparcia ulubionemu twórcy, a dla youtuberów – źródło dodatkowego dochodu i budowanie więzi z widzami.

– To jest Książulo i, jak doskonale wiemy, nie lubi dziadostwa. Dlatego niesamowicie zdziwił mnie fakt, że w jego sklepie internetowym można kupić coś takiego. Czapka zimowa za 85 zł, a w składzie 100 proc. akryl. To jest dopiero dziadostwo – grzmi Karolina.

– Ja całkowicie rozumiem koszty produkcji, prowadzenia firmy w Polsce, to wszystko składa się na cenę finalną. Ale zamiast tego gów***nego akrylu można było użyć po prostu bawełny i byłoby 100 razy lepiej. Z tego co widziałam na filmikach Książula to on sam śmiga w wełnianych czapkach, a swoim fanom wciska akryl. Muala to jednak nie ma – podsumowała tiktokerka.