Zbliżające się ferie 2025 to doskonały moment, by zaplanować zimowy wypoczynek. Warto zwrócić uwagę na ofertę naszych południowych sąsiadów. Czesi, oprócz słynnego piwa i knedlików, mogą pochwalić się świetnymi wyciągami narciarskimi.

Teraz, by zachęcić turystów do odwiedzenia malowniczych Jesioników, płacą 50 zł za każdy dzień pobytu.

Narty w Jesionikach

Jesioniki to prawdziwy raj dla fanów sportów zimowych . Znajdują się na Śląsku, na granicy Polski i Czech . Najwyższym szczytem Jesioników jest Pradziad (1492 m n.p.m). Region ten oferuje doskonałe trasy zjazdowe i biegowe, a także malownicze krajobrazy. Dzięki wyjątkowemu klimatowi śnieg utrzymuje się tutaj aż do maja. Każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania, znajdzie coś dla siebie – od łagodnych stoków dla początkujących po wymagające trasy dla zaawansowanych.

We wrześniu 2024 roku region dotknęła powódź, która spowodowała znaczne straty. Aby odbudować lokalną gospodarkę i przyciągnąć turystów, czeski rząd wprowadził program dopłat do pobytu. To sposób na odczarowanie miejsca i wsparcie lokalnych przedsiębiorców.