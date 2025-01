– Pamiętam to, jak dziś. Miała 56 cm długości i ważyła 3750 gramów. Pamiętam też jej 18. urodziny. Trwały chyba cały rok. Taka była szczęśliwa. I dziewiętnaste, ostatnie, które spędziłyśmy razem, też pamiętam – mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem" Iwona Główczyńska, mama zaginionej.

8 stycznia to ważny dla rodziny Wieczorek dzień

– Tego się nie da opowiedzieć. To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć jakie to trudne. Kiedyś, gdy mijałam młode kobiety z dziećmi, myślałam, że pewnie Iwona też miałaby dziecko, a ja byłabym babcią. Teraz już tak nie myślę, mam inne cele – dodała.

W związku z urodzinami gdańszczanki "Fakt" zapytał , co się obecnie dzieje z tej sprawie. Śledczy są jednak bardzo zachowawczy. – Uprzejmie informuję, iż w sprawie w dalszym ciągu, z uwagi na dobro śledztwa, nie udzielamy informacji. Śledztwo jest w dalszym ciągu w toku, a jego referentem jest Pan Prokurator Tomasz Boduch – przekazała portalowi prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana przed jednym z klubów w Sopocie . Potem zdecydowała się iść piechotą do domu w gdańskiej dzielnicy Jelitkowo. Między godz. 2:56 a 3:37 dziewczyna próbowała skontaktować się z kilkoma swoimi znajomymi. O godz. 2:56, a następnie o 3:02, Iwona Wieczorek poprosiła SMS-owo o kontakt koleżankę Katarzynę P.

Iwona Wieczorek zaginęła w takich okolicznościach

"Drugie wejście od molo, czekam" – to treść wiadomości wysłanej o godz. 3:11 do Adrii S. Dwadzieścia minut później 19-latka napisała do kolegi Kamila D. SMS-a o treści "Żyjesz?". "Tak, żyję, śpię" – odpisał.