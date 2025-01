Kolejne zmiany w TVN

Z połączonym zespołem pracuje teraz Rafał Warchoł, pełniący funkcję TVN24 creation unit director. Oznacza to, że zarówno "Fakty", jak i TVN24 będą korzystać z zasobów wspólnego zespołu pod kierownictwem jednego lidera.

"Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN" – napisał dziennikarz w serwisie X 2 stycznia.

"Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać" – dodał. Cezary Grochot w 1997 roku rozpoczął pracę w "Faktach Północ", a rok później przeniósł się do Warszawy i działu zagranicznego "Faktów". Zajmował się mnóstwem tematów, w tym relacjami z kluczowych wydarzeń światowych, w tym tak ważnymi jak trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku.

"Byliśmy z kolegą operatorem pierwszymi dziennikarzami z Polski na miejscu trzęsienia, do Sendai dotarli nieliczni ze świata, a już zaledwie garstka pojechała – jak my – w rejon Fukushimy, skąd relacjonowaliśmy awarie elektrowni atomowej" – przekazał naTemat.pl Grochot w odniesieniu do tragedii w Japonii.