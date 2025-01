2 stycznia na portalu X dziennikarz Cezary Grochot ogłosił zakończenie współpracy z TVN po 27 latach. "Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN" – napisał.

Cezary Grochot odchodzi z TVN

"Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać" – dodał.

Cezary Grochot w 1997 roku rozpoczął pracę w "Faktach Północ", a rok później przeniósł się do Warszawy i działu zagranicznego "Faktów". Zajmował się mnóstwem tematów, w tym relacjami z kluczowych wydarzeń światowych jak:

Kryzys finansowy w Grecji – dokumentowanie dramatycznych skutków ekonomicznych i społecznych kryzysu. Wydarzenia na wyspie Utoya – relacje z Norwegii po ataku Andersa Breivika w 2011 roku. Zamachy terrorystyczne w Paryżu w 2015 roku – na miejscu przekazywał dramatyczne informacje o atakach w Bataclan i innych miejscach w stolicy Francji.

TVN niedługo ma zmienić też właściciela

"Rozważając sprzedaż TVN, będziemy priorytetowo traktować jego niezależny status informacyjny" – przekazał wówczas agencji rzecznik Warner Bros. Discovery. Dziennikarze ustalili też, że TVN Group, do której należą 24-godzinne kanały informacyjne TVN24 i TVN24 BiS, może zostać wyceniona na ponad 1 mld euro (ponad 4 mld zł).

Ostatnio także portal Wirtualne Media dotarł do kilku pracowników TVN, którzy podzielili się swoimi obawami odnośnie do sytuacji ze sprzedażą stacji i jakie może to mieć dla nich konsekwencje.