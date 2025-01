Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Które dokumenty i rachunki można wyrzucić i kiedy? W niektórych przypadkach nie wolno tego rokić Fot. KRZYSZTOF WIT/East News

Z biegiem lat góra dokumentów w naszych domach tylko rośnie i rośnie. Przechowujemy niezliczone umowy, rachunki, dowody opłat i inne pisma przesyłane np. z urzędów. Wmawiamy sobie, że kiedyś "mogą się przydać" i rzeczywiście często tak jest (np. przy wyliczeniu emerytury).

Tych dokumentów nie można nigdy wyrzucać. Możemy mieć potem problemy

Na stronie "Dziennika Łódzkiego" możemy znaleźć listę dokumentów, które powinniśmy trzymać przez całe życie w bezpiecznym miejscu. Jeśli gdzieś się zawieruszą, możemy mieć potem problem przy załatwianiu wielu spraw urzędowych (np. akt urodzenia) czy ubieganiu się o pracę (świadectwa).

Świadectwa ukończenia szkoły i dyplomy Polisy ubezpieczenia na życie Świadectwa pracy Książeczki ubezpieczeniowe Dokumenty związane z przydziałem mieszkania spółdzielczego Akty urodzenia i małżeństwa

Które dokumenty możemy z czasem wyrzucić? Pamiętajmy też, by je dobrze zniszczyć

Czy jednak na pewno wszystkie pozostałe dokumenty musimy trzymać do końca życia? Nie do końca. We wspomnianym artykule jest też lista umów i rachunków, które po pewnym czasie możemy spokojnie wyrzucić, bo już nie będą nam potrzebne. "Data ważności" zależy od rodzaju dokumentu.

karta gwarancyjna - do końca okresu gwarancji dokumenty ZUS - 10 lat jeśli złożone przed 2012 r., później 5 lat dowód sprzedaży pojazdu - 3 lata rachunki za prąd, telefon etc. - 3 lata dowody opłat czynszowych - 3 lata umowa o dzieło - 2 lata od końca zlecenia dokumenty podatkowe - w większości 5 lat od końca roku podatkowego dowód opłaty polisy - 3 lata umowy np. kredytowe, abonamenty, najmu - do końca trwania umowy

Wyrzucając dokumenty, pamiętajmy jednak o naszych danych poufnych. Pod żadnym pozorem nie wyrzucajmy ich w całości. Najlepiej wcześniej "przerobić" je na paski w niszczarce (można to komuś zlecić np. firmie, jeśli nie mamy swojego urządzenia).

