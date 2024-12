Nowy wzór dokumentu prawa jazdy obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku. Jest jednolity dla wszystkich krajów Unii Europejskiej . "Obowiązuje generalna zasada, że dokument prawa jazdy jest ważny przez 15 lat. Jedynie prawa jazdy kategorii 'zawodowych' C i D będą wydawane, tak jak obecnie, na okres do 5 lat" – podaje Ministerstwo Infrastruktury.

Wystarczy udać się do urzędu (miasta lub do starostwa) ze starym dokumentem, aktualną fotografią, wnieść opłatę (ok. 100 zł) i złożyć wniosek. Można też to wszystko wysłać pocztą.