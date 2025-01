20 stycznia – 2 lutego 2025 r.: województwo dolnośląskie, województwo mazowieckie, województwo opolskie, województwo zachodniopomorskie 27 stycznia – 9 lutego 2025 r.: województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie 3 lutego – 16 lutego 2025 r.: województwo lubelskie, województwo łódzkie, województwo podkarpackie, województwo pomorskie, województwo śląskie 10 lutego – 23 lutego 2025 r.: województwo kujawsko-pomorskie, województwo lubuskie, województwo małopolskie, województwo świętokrzyskie, województwo wielkopolskie.

Bilety za złotówkę w pociągach – co warto wiedzieć

To świetna okazja, by wybrać się z dziećmi w góry lub na inne zimowe atrakcje. Można wybrać się na narty lub snowboard czy spacerować po górskich szlakach. Zniżkowe bilety sprawią, że ferie będą nie tylko aktywne, ale i tańsze.

Zniżki na bilety wprowadza także sieć autobusów Neobus, ale oferta będzie dostępna od 1 do 31 marca. Oznacza to, że osoby podróżujące w ostatniej turze ferii (do 2 marca) również skorzystają z promocji. To świetna wiadomość nie tylko dla uczniów, ale także dla studentów. Oni również mogą tanio kupić bilety.