Prof. Antoni Dudek powiedział ostatnio, iż "Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej". Kandydat na prezydenta z poparciem PiS właśnie odniósł się do tej wypowiedzi znanego politologa.

Nawrocki zareagował na słowa prof. Dudka. Wywołały one burzę w internecie. Fot. Oleg Marusic/REPORTER

Reklama.

Karol Nawrocki zareagował na te słowa na konferencji prasowej. – Przede wszystkim ten komplement ze strony prof. Dudka miło mnie zaskoczył. Ja rzeczywiście jestem osobą zdeterminowaną w kwestiach państwa polskiego, Polski, losów Polski i Polaków i tę determinację widać w mojej pracy w Muzeum II Wojny Światowej i IPN – stwierdził.

Nawrocki przewrotnie reaguje na słowa prof. Dudka

I dodał: – Pan profesor Dudek jest osobą, która była recenzentem mojej pracy doktorskiej. Ocenił pracę dobrze, widziałem się z nim czterokrotnie, może pięciokrotnie podczas oficjalnych wydarzeń. Cieszy mnie, że w tak krótkim czasie zdążył się zorientować, że jestem osobą zdeterminowaną w kwestii realizacji swoich zadań w instytucjach.

Reklama.

– Jeśli chodzi o to, dlaczego profesor Dudek zdecydował się poruszyć ten temat w tym momencie, to mogę wyjaśnić. Doktorant pana profesora Dudka, który był źle oceniany przez swoich przełożonych, który przygotował za środki IPN swoją książkę, wydał tę książkę za namową prof. Dudka w innej instytucji. To trochę tak jakby pan latał z mikrofonem TVN24, a swoje materiały publikował w Polsacie – uważa Nawrocki.

Zapewnił też, iż osobą łagodną i bezpieczną. – Ja jestem człowiekiem bardzo bezpiecznym, bardzo łagodnym i bardzo zdeterminowanym w kwestii realizacji swoich zadań – przekonywał.

Reklama.

O co chodzi z wypowiedzią znanego politologa? – Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej – stwierdził ostatnio politolog, prof. Antoni Dudek. Był on gościem podcastu Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu".

Mocne słowa prof. Dudka o Nawrockim

– Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał. I chcę powiedzieć jasno: to jest człowiek, dla którego kariera jest, powiedziałbym, tematem numer jeden – wyjaśnił politolog.

Reklama.

– To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – dodał.

Jego zdaniem Nawrocki "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, łącznie z Dudą, nie był zdolny".

Prof. Dudek jest zdania, że zwycięstwo Nawrockiego mogłoby uniemożliwić realizację planów obecnej koalicji rządzącej. Stwierdził wprost, że jeśli Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to "PiS wróci do władzy".

– Pytanie, czy dopiero w 2027 roku, czy już wcześniej – stwierdził prof. Dudek. Wyjaśnił, że "dziś większość sejmowa za sprawą pewnej operatywności Donalda Tuska zaczęła dominować nad prezydentem".

Wybory prezydenckie odbędą się już w tym roku, ale nie ma jeszcze potwierdzonej daty. Zapewne będzie to maj.

: