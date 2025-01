Już niedługo miliony Polaków będą rozliczać PIT za 2024 rok z Urzędem Skarbowym. Wielu z nas będzie przysługiwał zwrot podatku dochodowego. Można to zrobić tak, by otrzymać pieniądze od fiskusa szybciej niż inni. Gdy skorzystamy z tego sposobu rozliczenia, zwrot trafi na nasze konto nie później niż 1 kwietnia 2025 roku. A jedna grupa podatników może go otrzymać nawet do 17 marca 2025 roku.

Jak dostać szybszy zwrot nadpłaty podatku? Oto do kiedy i jak trzeba złożyć deklarację podatkową. Fot. Bartłomiej Magierowski / East News

Reklama.

Kiedy można najwcześniej złożyć deklarację PIT?

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli między innymi pracodawcy, są zobowiązani do przekazania deklaracji PIT-11.

do urzędu skarbowego – najpóźniej do 31 stycznia 2025 r. , do rąk pracowników – najpóźniej do 28 lutego 2025 r.

Następnie w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia podatnicy są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w 2024 roku.

Można rozliczyć się już teraz. Wtedy jednak takie zeznanie zostanie uznane za złożone 15 lutego. Wówczas bieg terminu, jaki urząd skarbowy będzie miał na zwrot nadpłaconego podatku, liczony będzie najwcześniej od 16 lutego.

Reklama.

Czas, jaki urząd skarbowy ma na zwrot nadpłaconego podatku, zależy od sposobu złożenia przez podatnika zeznania podatkowego i wynosi:

45 dni , licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – gdy złożymy ją drogą elektroniczną (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje) lub 3 miesiące , licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji – gdy złożymy ją w formie papierowej. .

Gdy złożymy zeznanie w formie elektronicznej, zwrot podatku otrzymamy więc szybciej niż w przypadku tradycyjnej, papierowej formy zeznania podatkowego.

Reklama.

Gdy deklaracja zostanie złożona do 15 lutego, pieniądze pochodzące z nadpłaty podatku trafią na konto podatnika najpóźniej do 1 kwietnia. W tym przypadku zdarza się jednak, że urzędy skarbowe dokonują zwrotu podatku dużo szybciej, czasem nawet w ciągu kilku dni od złożenia deklaracji. Gdy złożymy zeznanie w formie papierowej, wówczas mamy gwarancję zwrotu nadpłaty podatku do 16 maja 2025 roku.

PIT 2024/2025. Posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną zwrot podatku jeszcze szybciej

Jeszcze szybciej zwrot nadpłaty podatku dostaną posiadacze Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom wielodzietnym, w których rodzice mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Reklama.

Podatnicy, którzy są posiadaczami Karty Dużej Rodziny, są objęci preferencyjnym, 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej (za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje).

Gdy złożą deklarację w najszybszym możliwym terminie, do dnia 15 lutego 2025, zwrot nadpłaty trafi do nich najpóźniej do dnia 17 marca 2025 roku. Warunkiem skorzystania w preferencji dotyczącej terminu zwrotu podatku jest zaznaczenie w zeznaniu podatkowym, że jest się posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny.

W formularzu PIT-36 to pozycja 529, a w formularzu PIT-37 to pozycja 163.

PIT 2024/2025. W jakiej formie dostaniemy zwrot nadpłaty podatku?

Gdy będzie przysługiwał nam zwrot nadpłaty podatku, urząd skarbowy może dokonać jej wpłaty w jednej z wybranych przez podatnika form: