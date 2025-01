szczecineckim (woj. zachodniopomorskie), człuchowskim , bytowskim , kartuskim i kościerskim (woj. pomorskie).

Na tych terenach prognozowane są umiarkowane i silne opady śniegu, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 30 cm. Ostrzeżenie jest ważne do sobotyo godzinie 21.00.

województwa: zachodniopomorskie , pomorskie , północną część woj. kujawsko-pomorskiego , zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego .

Na tych obszarach przewiduje się opady śniegu od 10 do 20 cm.

IMGW ostrzega przed zamieciami śnieżnymi

Alert II stopnia obowiązuje w okolicach Słupska oraz w powiatach: sławieńskim (woj. zachodniopomorskie), słupskim , lęborskim , wejherowskim i puckim (woj. pomorskie).

Na tych terenach prognozowane są zamiecie spowodowane intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem o prędkości 40–60 km/h, w porywach nawet do 90–100 km/h. Najsilniejsze podmuchy wiatru mogą wystąpić nad ranem i w ciągu dnia. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 22:00 w sobotę.

Alert I stopnia dotyczy pozostałych północnych obszarów kraju, w tym województw: pomorskiego , zachodniopomorskiego , kujawsko-pomorskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego .

Na tych terenach przewiduje się zawieje śnieżne spowodowane wiatrem o prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty o godzinie 19.00. IMGW wydało także alert I stopnia przed silnym wiatrem dla województw: