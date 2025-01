Awantura na konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego

– Jak to jest, że teraz pan przyjmuje te wszystkie pomysły, jako swoje po tym, jak po przejęciu władzy 13 grudnia umieściliście tam swoich namiestników? – pytał przedstawiciel wPolsce24, odnosząc się również do zarzutów o obsadzanie stanowisk w Telewizji Polskiej .

– Jeżeli chodzi o Telewizję Publiczną, to wszyscy odetchnęliśmy w Polsce z ulgą, bo wreszcie mamy telewizję niezależną, a nie telewizję partyjną, która kłamie przez cały czas i szerzy propagandę. Natomiast jeżeli chodzi o CPK, to były mrzonki, to były tylko rozmowy, nic się za PiS-u nie działo. Było paru ludzi, którzy pilnowali pola i brali za to miliony złotych.