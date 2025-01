Jak podało Daily Mail do zdarzenia doszło we wtorek, 7 stycznia, o godzinie 4:37 nad ranem. Policja z Warwickshire została wezwana do domu w dzielnicy New Bilton w Rugby, gdzie zgłoszono przypadek zatrzymania akcji serca u dziecka. Mimo natychmiastowego przewiezienia Izabeli do szpitala, jej życia nie udało się uratować.