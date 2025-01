IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i silnym wiatrem w Polsce. Na drogach mogą być trudne warunki. Fot. Karol Makurat/East News

Reklama.

Synoptycy IMGW ogłosili ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Alert II stopnia dotyczy intensywnych opadów śniegu i obowiązuje w województwach: małopolskim (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski, wadowicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki) i śląskim (powiaty: żywiecki, bielski, miasto Bielsko-Biała, cieszyński).

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi 20–30 cm, a miejscami nawet 40 cm. Ostrzeżenia są ważne do poniedziałku, godz. 8:00.

Alert I stopnia dotyczy opadów o intensywności powodującej wzrost pokrywy śnieżnej o 10–20 cm i obowiązuje w województwach:

Reklama.

podkarpackim (południowe i zachodnie powiaty, ważne do godz. 8:00 w niedzielę), małopolskim (poza regionami z alertem II stopnia, ważne do godz. 20:00 w niedzielę), świętokrzyskim (bez wschodnich powiatów, ważne do godz. 20:00 w niedzielę), dolnośląskim (południowe powiaty, ważne do godz. 16:00 w niedzielę), śląskim (poza obszarami z alertem II stopnia, ważne do godz. 20:00 w niedzielę).

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Pogoda w niedzielę. IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach

IMGW ostrzega również przed oblodzeniem dróg i chodników.

Reklama.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temp min od -2°C do 1°C, temp min przy gruncie do około -3°" – podano w komunikacie.

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem dotyczą województw: zachodniopomorskiego (północne powiaty), pomorskiego, kujawsko-pomorskiego (północne powiaty).

Gdzie pada śnieg? Silny wiatr i zamiecie w Polsce

Ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla województw:

dolnośląskiego (południowe powiaty), śląskiego , małopolskiego , podkarpackiego (południowe powiaty), świętokrzyskiego (bez wschodnich rejonów).

Reklama.

Zawieje i zamiecie będą spowodowane silnym wiatrem o prędkości 30–40 km/h, w porywach do 60–70 km/h, oraz intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dla Dolnego Śląska i Podkarpacia obowiązują do godz. 20:00 w niedzielę. Z kolei na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej – do godz. 10:00 w poniedziałek.

Silny wiatr dotknie również województwa:

zachodniopomorskie (północne i wschodnie powiaty, ważne do godz. 12:00 w niedzielę), pomorskie (północne rejony, ważne do godz. 17:00 w niedzielę), warmińsko-mazurskie (zachodnie powiaty, ważne do godz. 17:00 w niedzielę).

Wiatr osiągnie prędkość 30–40 km/h, z porywami do 70 km/h, z kierunku północno-zachodniego i północnego.

: