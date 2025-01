Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Gdy rodzic zostawi dziecko poniżej 7 lat na drodze bez opieki, może dostać mandat w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Dziecko w wieku do 10 lat, które kieruje rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy, który jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych.

Dziecko do 10. roku życia na rowerze może jechać wyłącznie po chodniku. Co więcej, dorosły, który chce mu towarzyszyć, też może jechać chodnikiem.

Jaki to dokument? W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, to karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. By uzyskać najniższą kategorię prawa jazdy, czyli AM, trzeba mieć co najmniej 14 lat.