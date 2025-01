Ich działanie polega na sprawdzeniu, o której godzinie samochód pojawił się na początku punktu pomiaru, a o której go opuścił. Na tej podstawie mierzona jest średnia prędkość na tym odcinku. W woj. kujawsko-pomorskim budzi to jednak wielkie oburzenie.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości irytuje jak żaden inny. Kierowcy chcą zmian

I może kierowcy pogodziliby się z koniecznością wstrzymania stopy na pedale gazu, gdyby nie obowiązujące w tym miejscu ograniczenia. Jak podkreślają, odcinek znajduje się poza terenem zabudowanym, ale obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 70 km/h, co bardzo ich irytuje.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości mocno skrytykowany przez kierowców

Od kilku dni użytkownicy skarżą się, że obowiązujące na wspomnianym odcinku przepisy są kuriozalne. "Widać, że to coraz bardziej represyjne państwo robi wszystko, żeby zniechęcić nas do posiadania samochodów. Niedługo nie da się jeździć, bo będzie się to wiązało z ciągłym stresem" – pisał jeden z internautów.

"Może jakieś zbiorowe pismo należałoby wysłać odwoławcze o podwyższenie prędkości do 80-90km/h, bo te 70 to trochę przegięcie na prostym odcinku można powiedzieć" – dodawał kolejny. Wielu sugerowało także, że odcinkowe pomiary prędkości to nic innego niż "maszynki do zarabiania pieniędzy z mandantów" i że nie służą one bezpieczeństwu na drogach.