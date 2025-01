Malta królową wyjazdów Polaków w 2024 roku

Cypr i Włochy nadal bardzo popularne wśród Polaków

– Pozycję tę zawdzięcza pobytom trwającym średnio sześć nocy, które użytkownicy eSky.pl rezerwowali głównie w Pafos, Ayia Napie, Protaras, Peyia i Larnace. Najwięcej zaoszczędzili ci organizujący wypoczynek w Larnace, płacąc za lot plus hotel w pakiecie ok. 1 tys. zł za osobę, a podróż w podobnej formule do Protaras kosztowała już blisko 1,3 tys. zł od osoby – wyjaśnia Deniz Rymkiewicz, ekspert eSky.pl.

W przypadku Grecji najpopularniejszymi kierunkami były Kreta, Korfu i Riwiera Ateńska, gdzie podróżni spędzali po 6 nocy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Rodos i Zakynthos, gdzie dokonywaliśmy rezerwacji na 7 nocy. Właśnie na Rodos i Korfu za pobyt trzeba było zapłacić najwięcej, bo średnio 1,3 tys. zł za pakiet lot+hotel. Na Riwierze Ateńskiej ceny spadły natomiast do 950 zł od osoby. Co ciekawe, to właśnie w Grecji najchętniej rezerwowaliśmy pobyty z wyżywieniem all inclusive.