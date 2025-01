Action ma w promocji obowiązkowy gadżet dla zmarzluchów. Polacy wykupują go ze sklepów

W końcu przyszła zima z prawdziwego zdarzenia, ale nie wszyscy mają powody do radości. Osobom ciepłolubnym to nie w smak, ale jest mnóstwo sposobów i gadżetów na niskie temperatury (poza niewychodzeniem z domu). O ogrzewaczach do dłoni już każdy słyszał, ale o wkładkach do butów? Taka nowość jest teraz w promocji w Action i ludzie piszą, że naprawdę działają.